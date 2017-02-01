Воскові копії президентів США і Мексики “зустрілися” у музеї Мехіко
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Воскові копії президента США Дональда Трампа і президента Мексики Ендріке Пеньї Ньєто “зустрілися” в музеї у Мехіко, передає УНН з посиланням на Reuters.
Після того, як воскові копії лідерів обох країн опинилися пліч-о-пліч, мексиканці сподіваються на реальну зустріч Д.Трампа і Е.П.Ньєто.
“Вони повинні зустрітися і обговорити новий порядок денний, бо ми цивілізовані держави зрештою. А цивілізовані держави повинні уміти домовлятися, правда ж?”, – висловив свою думку менеджер музею Цезар Урбано.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Воскову фігуру Д.Трампа представили у лондонському Музеї мадам Тюссо
Нагадаємо, що зустріч президентів була запланована 31 січня, однак через розбіжність у поглядах обох очільників, вона не відбулася.
Як повідомляв УНН, президент Мексики Енріке Пенья Ньєто повідомив про скасування запланованого на 31 січня візиту до Вашингтона для переговорів з президентом США Дональдом Трампом.
А Д.Трамп у свою чергу у Twitter заявив, що мексиканському президентовіЕнріке Пенья Ньєто варто скасувати візит до Вашингтону, якщо Мексика не збирається фінансувати будівництво стіни на кордоні між двома країнами.