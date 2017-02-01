Восковые копии президентов США и Мексики "встретились" в музее Мехико
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Восковые копии президента США Дональда Трампа и президента Мексики Эндрике Пенья Ньето "встретились" в музее в Мехико, передает УНН со ссылкой на Reuters.
После того, как восковые копии лидеров обеих стран оказались бок о бок, мексиканцы надеются на реальную встречу Д.Трампа и Э.П.Ньето.
"Они должны встретиться и обсудить новую повестку дня, потому что мы цивилизованные государства в конце концов. А цивилизованные государства должны уметь договариваться, правда? ", -выразил свое мнение менеджер музея Цезарь Урбано.
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Напомним, что встреча президентов была запланирована 31 января, однако из-за несовпадения во взглядах обоих руководителей, она не состоялась.
Как сообщал УНН, президент Мексики Энрике Пенья Ньето сообщил о отмене запланированного на 31 января визита в Вашингтон для переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
А Д.Трамп в свою очередь в Twitter заявил, что мексиканскому президенту Энрике Пенья Ньето следует отменить визит в Вашингтон, если Мексика не собирается финансировать строительство стены на границе между двумя странами.