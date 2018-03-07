Восени сало подорожчає на 20% - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Восени в Україні сало подорожчає на 20%. Таку думку у коментарі УНН висловив економічний експерт Олександр Охріменко.
“Восени сало подорожчає на 15-20% від сьогоднішньої ціни. І на це є дві причини. По-перше, спрацює сезонний фактор. Як тільки починається осінь — в Україні традиційно дорожчає сало. І чим швидше холодає — тим швидше зростають ціни на сало. Ще один фактор — вартість зерна, яка у 2017 році зросла. Це відобразиться на вартості кормів у 2018 році. Зростає вартість кормів — зростають ціни на м’ясо і сало. Адже якщо порося не годувати — сала не буде”, — пояснив експерт.
Натомість влітку сало подешевшає на 50%, переконаний експерт.
“Влітку сало традиційно дешевшає. Це відбувається щороку, бо коли спека — українцям, скажімо, не до сала. Цьогоріч ціна на сало влітку впаде досить відчутно — на 40-50%”, — спрогнозував він.
Зазначимо, що сало в Україні дорожчає з багатьох причин, серед яких, зокрема, і вірус АЧС. Через цю хворобу в країні значно поменшало свиней, а фермери продовжують нести збитки.
За словами політика Сергія Тригубенка, “без програмного підходу до проблеми АЧС нам її не вирішити ніколи” і такий підхід наразі відсутній. Також депутат переконаний, що допоки в Україні не призначать міністра агрополітики, апелювати з приводу проблем АЧС і цін на с/г продукцію немає до кого.