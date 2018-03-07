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Осенью сало подорожает на 20% - эксперт

Осенью сало подорожает на 20% - эксперт

Киев  •  УНН

 • 18326 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Осенью в Украине сало подорожает на 20%. Такое мнение в комментарии УНН высказал экономический эксперт Александр Охрименко.

"Осенью сало подорожает на 15-20% от сегодняшней цены. И на это есть две причины. Во-первых, сработает сезонный фактор. Как только начинается осень - в Украине традиционно дорожает сало. И чем быстрее холодает - тем быстрее растут цены на сало. Еще один фактор - стоимость зерна, которая в 2017 году возросла. Это отразится на стоимости кормов в 2018 году. Растет стоимость кормов - растут цены на мясо и сало. Ведь если поросенка не кормить - сала не будет", - пояснил эксперт.

Зато летом сало подешевеет на 50%, убежден эксперт.

"Летом сало традиционно дешевеет. Это происходит каждый год, потому что когда жара - украинцам, скажем, не до сала. В этом году цена на сало летом упадет достаточно ощутимо - на 40-50%", - спрогнозировал он.

Отметим, что сало в Украине дорожает по многим причинам, среди которых, в частности, и вирус АЧС. Из-за этой болезни в стране значительно меньше свиней, а фермеры продолжают нести убытки.

По словам политика Сергея Тригубенко, "без программного подхода к проблеме АЧС нам ее не решить никогда" и такой подход пока отсутствует. Также депутат убежден, что пока в Украине не назначат министра агрополитики, апеллировать по поводу проблем АЧС и цен на с/х продукцию не к кому.

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