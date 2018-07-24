Восени на Волині з'явиться п'ять нових футбольних міні-полів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. У Волинській області триває будівництво п'яти нових футбольних полів. Про це УНН повідомили у Волинській ОДА.
В облдержадміністрації уточнили, що за тиждень (до 1 серпня - ред.) планується завершити роботи із будівництва футбольних полів у смт Головно, смт Люблинець та селі Прилісне.
При цьому, за даними ОДА, за місяць (до 1 вересня - ред.) планується завершити роботи із будівництва футбольних полів у селах Зимне та Льотниче.
Також, станом на сьогодні, триває реконструкція спортивного майданчика для міні-футболу із штучним покриттям в селі Любомль (ЗОШ І-ІІІ ст. №2).
"Початок робіт з 01.05.2018 року, закінчення робіт - до 01.11.2018 року", - уточнили в облдержадміністрації.
Нагадаємо, до кінця року на Дніпропетровщині з'явиться 23 нових футбольних міні-поля.
На Кіровоградщині, тим часом, з’явилося вже шість нових футбольних міні-полів.
Не відстає і столиця. У Києві будують кілька десятків міні-майданчиків для футболу. Виконавцем держзамовлення є ТОВ “ФФУ Продакшн”. Компанія працює за технологією всесвітньо відомого виробника штучного покриття Polytan.