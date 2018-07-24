Осенью в Волынской области появится пять новых футбольных мини-полей
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В Волынской области продолжается строительство пяти новых футбольных полей. Об этом УНН сообщили в Волынской ОГА.
В облгосадминистрации уточнили, что за неделю (до 1 августа - ред.) планируется завершить работы по строительству футбольных полей в пгт Головно, пгт Люблинец и селе Прилесное.
При этом, по данным ОГА, за месяц (до 1 сентября - ред.) планируется завершить работы по строительству футбольных полей в селах Зимнее и Летничье.
Также, по состоянию на сегодня продолжается реконструкция спортивной площадки для мини-футбола с искусственным покрытием в селе Любомль (ООШ I-III ст. №2).
"Начало работ с 01.05.2018 года, окончание работ - до 01.11.2018 года", - уточнили в облгосадминистрации.
Напомним, до конца года в Днепропетровской области появится 23 новых футбольных мини-поля.
В Кировоградской области, тем временем, появилось уже шесть новых футбольных мини-полей.
Не отстает и столица. В Киеве строят несколько десятков мини-площадок для футбола. Исполнителем госзаказа является ООО "ФФУ Продакшн". Компания работает по технологии всемирно известного производителя искусственного покрытия Polytan.