Восени на роботу в уряд наберуть 1 тис. молодих фахівців - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. На роботу до Кабінету міністрів України через відкриті конкурси планують набрати 1 тис. молодих фахівців, які матимуть достойну заробітну плату. Про це сьогодні сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час виступу перед студентами Національного університету "Києво-Могилянська академія", передає кореспондент УНН.
"Ми пропонуємо запустити перезавантаження системи управління центральних органів виконавчої влади. Перезавантаження міністерств. Ми маємо на це вже ресурси, в тому числі європейських партнерів, я хочу привести в уряд 1 тис. нових "агентів змін", - наголосив він.
За словами Голови уряду, це будуть люди, що матимуть якісну освіту, будуть прагнути змін. На думку В.Гройсмана, вже восени 1 тис. молодих осіб буде залучено до роботи в уряді через відкриті конкурси.
"При чому це будуть конкретні департаменти, конкретні структури. Ми хочемо в кожному міністерстві ввести департаменти економічного планування", - додав він.
Прем'єр також уточнив, що нові фахівці в уряді отримуватимуть достойну заробітну плату, в тому числі, і завдяки підтримці міднародних партнерів.
Як повідомляв УНН, уряд продовжив конкурс на посаду члена наглядової ради "Нафтогазу".