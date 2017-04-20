Восени на роботу в уряд наберуть 1 тис. молодих фахівців - В.Гройсман

"Ми пропонуємо запустити перезавантаження системи управління центральних органів виконавчої влади. Перезавантаження міністерств. Ми маємо на це вже ресурси, в тому числі європейських партнерів, я хочу привести в уряд 1 тис. нових "агентів змін", - наголосив він.

За словами Голови уряду, це будуть люди, що матимуть якісну освіту, будуть прагнути змін. На думку В.Гройсмана, вже восени 1 тис. молодих осіб буде залучено до роботи в уряді через відкриті конкурси.

"При чому це будуть конкретні департаменти, конкретні структури. Ми хочемо в кожному міністерстві ввести департаменти економічного планування", - додав він.

Прем'єр також уточнив, що нові фахівці в уряді отримуватимуть достойну заробітну плату, в тому числі, і завдяки підтримці міднародних партнерів.

Як повідомляв УНН, уряд продовжив конкурс на посаду члена наглядової ради "Нафтогазу".