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Восени на роботу в уряд наберуть 1 тис. молодих фахівців - В.Гройсман

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. На роботу до Кабінету міністрів України через відкриті конкурси планують набрати 1 тис. молодих фахівців, які матимуть достойну заробітну плату. Про це сьогодні сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час виступу перед студентами Національного університету "Києво-Могилянська академія", передає кореспондент УНН.

"Ми пропонуємо запустити перезавантаження системи управління центральних органів виконавчої влади. Перезавантаження міністерств. Ми маємо на це вже ресурси, в тому числі європейських партнерів, я хочу привести в уряд 1 тис. нових "агентів змін", - наголосив він.

За словами Голови уряду, це будуть люди, що матимуть якісну освіту, будуть прагнути змін. На думку В.Гройсмана, вже восени 1 тис. молодих осіб буде залучено до роботи в уряді через відкриті конкурси.

"При чому це будуть конкретні департаменти, конкретні структури. Ми хочемо в кожному міністерстві ввести департаменти економічного планування", - додав він.

Прем'єр також уточнив, що нові фахівці в уряді отримуватимуть достойну заробітну плату, в тому числі, і завдяки підтримці міднародних партнерів.

Як повідомляв УНН, уряд продовжив конкурс на посаду члена наглядової ради "Нафтогазу".

Українські Національні Новини

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