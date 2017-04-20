Осенью на работу в правительство наберут 1 тыс. молодых специалистов - В.Гройсман

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 38652 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101807 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155385 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116007 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116255 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112409 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104174 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107039 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103541 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Осенью на работу в правительство наберут 1 тыс. молодых специалистов - В.Гройсман

Осенью на работу в правительство наберут 1 тыс. молодых специалистов - В.Гройсман

Киев  •  УНН

 • 19141 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. На работу в Кабинет министров Украины через открытые конкурсы планируют набрать 1 тыс. молодых специалистов, которые будут иметь достойную заработную плату. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время выступления перед студентами Национального университета "Киево-Могилянская академия", передает корреспондент УНН.

"Мы предлагаем запустить перезагрузку системы управления центральных органов исполнительной власти. Перезагрузка министерств. Мы имеем на это уже ресурсы, в том числе европейских партнеров, я хочу привести в правительство 1 тыс. новых" агентов изменений", - подчеркнул он.

По словам председателя правительства, это будут люди, которые будут иметь качественное образование, будут стремиться изменений. По мнению В.Гройсмана, уже осенью 1 тыс. молодых людей будут привлечены к работе в правительстве через открытые конкурсы.

"Причем это будут конкретные департаменты, конкретные структуры. Мы хотим в каждом министерстве ввести департаменты экономического планирования", - добавил он.

Премьер также уточнил, что новые специалисты в правительстве будут получать достойную заработную плату, в том числе, и благодаря поддержке миднародних партнеров.

Как сообщал УНН, правительство продлило конкурс на должность члена наблюдательного совета "Нафтогаза" .

Украинские Национальные Новости

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