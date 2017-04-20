Осенью на работу в правительство наберут 1 тыс. молодых специалистов - В.Гройсман

"Мы предлагаем запустить перезагрузку системы управления центральных органов исполнительной власти. Перезагрузка министерств. Мы имеем на это уже ресурсы, в том числе европейских партнеров, я хочу привести в правительство 1 тыс. новых" агентов изменений", - подчеркнул он.

По словам председателя правительства, это будут люди, которые будут иметь качественное образование, будут стремиться изменений. По мнению В.Гройсмана, уже осенью 1 тыс. молодых людей будут привлечены к работе в правительстве через открытые конкурсы.

"Причем это будут конкретные департаменты, конкретные структуры. Мы хотим в каждом министерстве ввести департаменты экономического планирования", - добавил он.

Премьер также уточнил, что новые специалисты в правительстве будут получать достойную заработную плату, в том числе, и благодаря поддержке миднародних партнеров.

Как сообщал УНН, правительство продлило конкурс на должность члена наблюдательного совета "Нафтогаза" .