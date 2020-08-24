"Ворскла" здобула розгромну звитягу над новачком УПЛ

Для цього підопічним Максимова довелося перемогти ще одного новачка елітного дивізіону з різницею три м’ячі. Причому в якийсь момент “Ворскла” перемагала навіть із більшим рахунком — 5:0. Утім, відзначившись уп’яте, господарі поля помітно збавили оберти, чим гості й скористатися. Варто відзначити, що ще в першому таймі “Рух” створив кілька нагод забити м’яч. А найскладнішим і найболючішим для гостей, судячи з усього, став другий пропущений гол, опісля якого львів’яни якийсь час мали розгублений вигляд — 5:2.

Зауважимо, ща “Ворсклу” голи забили Пуцлін Давід, Рулсан Степанюк, двічі Кулач Владислав, Олександр Скляр.

Додамо, у другому турі “Ворскла” прийматиме іншого новачка — “Інгулець”.