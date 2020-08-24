"Ворскла" одержала разгромную победу над новичком УПЛ

Для этого подопечным Максимова пришлось победить еще одного новичка элитного дивизиона с разницей три мяча. Причем в какой-то момент “Ворскла” побеждала даже с крупным счетом — 5:0. Впрочем, отметившись в пятый раз, хозяева поля заметно сбавили обороты, чем гости и воспользоваться. Стоит отметить, что еще в первом тайме “Рух” создал несколько возможностей забить мяч. А самым сложным и болезненным для гостей, судя по всему, стал второй пропущенный гол, после которого львовяне время некоторое имели растерянный вид — 5:2.

Заметим, ща “Ворсклу” голы забили Пуцлин Давид, Рулсан Степанюк, дважды Кулач Владислав, Александр Скляр.

Добавим, во втором туре “Ворскла” будет принимать другого новичка — “Ингулец”.