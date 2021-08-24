"Ворскла" віддала в оренду бразильського півзахисника
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Полтавська "Ворскла" повідомила про те, що півзахисник клубу Луїзао продовжить кар'єру на батьківщині, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "Ворскли".
Деталі
Луїс Густаво Новаєс Пальярес, або ж просто Луїзао, який не мав належної ігрової практики у "Ворсклі" останнім часом, звернувся до керівництва "Біло-зелених" з проханням відпустити його в оренду на певний час. Серед низки клубів, яким була цікава персона бразильського виконавця, найбільш наполегливим виявився клуб "Баїя" з міста Сальвадор, що виступає в бразильській Серії А.
Тож, наступні півтора сезони (себто до грудня 2022 року) Луїс проведе у себе на Батьківщині.
Примітно, що термін трудової угоди Луїзао з "Ворсклою" триватиме до 31 грудня 2023 року.
Доповнення
У складі полтавчан 23-річний Луїзао провів 36 матчів, забивши один м’яч і віддав одну результативну передачу. У нинішньому сезоні на його рахунку три виходи на поле.