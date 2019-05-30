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"Ворскла" виборола Трофей престижу та допомогла "Олімпіку" залишитись в УПЛ

"Ворскла" виборола Трофей престижу та допомогла "Олімпіку" залишитись в УПЛ

Київ • УНН

 • 9426 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. В матчі 32-го туру другої шістки УПЛ між "Ворсклою" і "Олімпіком" визначилась доля Трофею престижу змагань, повідомляє УНН.

Вже на старті баталії полтавчани наблизилися до завоювання трьох очок – В'ячеслав Шарпар відзначився голом головою після подачі зі штрафного Васіна. Вже сам Васін став автором голу на 44 хвилині, реалізувавши пенальті – 2:0.

В заключну 15-хвилинку дубль Дегтярьова не дозволив господарям з Полтави насолодитися перемогою – 2:2.

Попри це полтавчани набрали 42 пункти і завоювали Трофей престижу. "Олімпік" завдяки нічиї на один бал обігнав "Карпати" та зберіг прописку в еліті українського футболу.

Також зауважимо, що "олімпійці" утримують клубний рекорд, забиваючи в УПЛ виїзні голи 10 ігор поспіль, натомість "Ворскла" при арбітру Анатолію Абдулі не перемагає в УПЛ 10 баталій.

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