"Ворскла" виборола Трофей престижу та допомогла "Олімпіку" залишитись в УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. В матчі 32-го туру другої шістки УПЛ між "Ворсклою" і "Олімпіком" визначилась доля Трофею престижу змагань, повідомляє УНН.
Вже на старті баталії полтавчани наблизилися до завоювання трьох очок – В'ячеслав Шарпар відзначився голом головою після подачі зі штрафного Васіна. Вже сам Васін став автором голу на 44 хвилині, реалізувавши пенальті – 2:0.
В заключну 15-хвилинку дубль Дегтярьова не дозволив господарям з Полтави насолодитися перемогою – 2:2.
Попри це полтавчани набрали 42 пункти і завоювали Трофей престижу. "Олімпік" завдяки нічиї на один бал обігнав "Карпати" та зберіг прописку в еліті українського футболу.
Також зауважимо, що "олімпійці" утримують клубний рекорд, забиваючи в УПЛ виїзні голи 10 ігор поспіль, натомість "Ворскла" при арбітру Анатолію Абдулі не перемагає в УПЛ 10 баталій.