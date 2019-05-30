"Ворскла" завоевала Трофей престижа и помогла "Олимпик" остаться в УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В матче 32-го тура второй шестерки УПЛ между "Ворсклой" и "Олимпиком" определилась судьба Трофея престижа соревнований, сообщает УНН.
Уже на старте баталии полтавчане приблизились к завоеванию трех очков — Вячеслав Шарпар отметился голом головой после подачи со штрафного Васина. Уже сам Васин стал автором гола на 44 минуте, реализовав пенальти — 2:0.
В заключительную 15-минутку дубль Дегтярева не позволил хозяевам из Полтавы насладиться победой — 2:2.
Несмотря на это полтавчане набрали 42 пункта и завоевали Трофей престижа. “Олимпик” благодаря ничьей на один балл обогнал “Карпаты” и сохранил прописку в элите украинского футбола.
Также заметим, что “олимпийцы” удерживают клубный рекорд, забивая в УПЛ выездные голы 10 игр подряд, а “Ворскла” при арбитре Анатолию Абдулле не побеждает в УПЛ 10 баталий.