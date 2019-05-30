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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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7 марта, 06:35 • 111420 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137635 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 14:10 • 130192 просмотра

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"Ворскла" завоевала Трофей престижа и помогла "Олимпик" остаться в УПЛ

"Ворскла" завоевала Трофей престижа и помогла "Олимпик" остаться в УПЛ

Киев  •  УНН

 • 9426 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. В матче 32-го тура второй шестерки УПЛ между "Ворсклой" и "Олимпиком" определилась судьба Трофея престижа соревнований, сообщает УНН.

Уже на старте баталии полтавчане приблизились к завоеванию трех очков — Вячеслав Шарпар отметился голом головой после подачи со штрафного Васина. Уже сам Васин стал автором гола на 44 минуте, реализовав пенальти — 2:0.

В заключительную 15-минутку дубль Дегтярева не позволил хозяевам из Полтавы насладиться победой — 2:2.

Несмотря на это полтавчане набрали 42 пункта и завоевали Трофей престижа. “Олимпик” благодаря ничьей на один балл обогнал “Карпаты” и сохранил прописку в элите украинского футбола.

Также заметим, что “олимпийцы” удерживают клубный рекорд, забивая в УПЛ выездные голы 10 игр подряд, а “Ворскла” при арбитре Анатолию Абдулле не побеждает в УПЛ 10 баталий.

Украинские Национальные Новости

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