“Ворскла” розгромила “Колос” і продовжила переслідування “Шахтаря”

З цікавими передматчевими статистичними показниками підійшли до звітного матчу обидві команди. Полтавчани не перемагали у “Favbet Лізі” 4 матчі поспіль, тоді як ковалівці в гостях не програвали в УПЛ впродовж рекордних для клубу 3-х ігор. Обидві серії у завершальному матчі 10 туру перервалися.

“Ворскла” більше володіла ініціативою, небезпечніше атакувала і частіше, а головне влучніше била по воротах. Підсумок — розгромна перемога господарів, де один із голів на свій рахунок записав ювіляр — Сергій Яворський, для якого цей матч став 200-м у чемпіонатах України. Іншими авторами м’ячів стали Скляр та Щербак.

Додамо, “Ворскла” з 19 очками посідає 3-й рядок і відстає від “Шахтаря” на один пункт.