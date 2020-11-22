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“Ворскла” розгромила “Колос” і продовжила переслідування “Шахтаря”

“Ворскла” розгромила “Колос” і продовжила переслідування “Шахтаря”

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Полтавська “Ворскла” обіграла “Колос” в домашній грі 10-го туру Української Прем’єр-ліги, повідомляє УНН з посиланням на сайт УПЛ.

З цікавими передматчевими статистичними показниками підійшли до звітного матчу обидві команди. Полтавчани не перемагали у “Favbet Лізі” 4 матчі поспіль, тоді як ковалівці в гостях не програвали в УПЛ впродовж рекордних для клубу 3-х ігор. Обидві серії у завершальному матчі 10 туру перервалися.

“Ворскла” більше володіла ініціативою, небезпечніше атакувала і частіше, а головне влучніше била по воротах. Підсумок — розгромна перемога господарів, де один із голів на свій рахунок записав ювіляр — Сергій Яворський, для якого цей матч став 200-м у чемпіонатах України. Іншими авторами м’ячів стали Скляр та Щербак.

Додамо, “Ворскла” з 19 очками посідає 3-й рядок і відстає від “Шахтаря” на один пункт.

Українські Національні Новини

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