"Ворскла" разгромила "Колос" и продолжила преследование "Шахтера"

С интересными предматчевыми статистическими показателями подошли к отчетному матчу обе команды. Полтавчане не побеждали в “Favbet Лиге” 4 матча подряд, тогда как ковалевцы в гостях не проигрывали в УПЛ в течение рекордных для клуба 3-х игр. Обе серии в заключительном матче 10 тура прервались.

“Ворскла” больше владела инициативой, опаснее атаковала и чаще, а главное — метко била по воротам. Итог — разгромная победа хозяев, где один из голов на свой счет записал юбиляр — Сергей Яворский, для которого этот матч стал 200-м в чемпионатах Украины. Другими авторами мячей стали Скляр и Щербак.

Добавим, “Ворскла” с 19 очками занимает 3-ю строчку и отстает от “Шахтера” на один пункт.