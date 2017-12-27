"Ворскла" продовжила контракт із основним захисником клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Фланговий оборонець Ігор Пердута вирішив продовжити свій контракт з полтавською “Ворсклою”, де робив перші кроки в кар’єрі, інформує УНН з посиланням на прес-службу “Ворскли”.
Стабільна гра 27-річного футболіста спонукала керівництво “ворсклян” запропонувати йому контракт терміном на три роки, на що гравець, недовго думаючи, погодився, поставивши свій підпис під новою угодою.
Варто відзначити, що в осінньо-зимовій частині сезону 2017/2018 Пердута взяв участь у 18 поєдинках полтавського клубу в УПЛ, в кожному з яких провів на полі по 90 хвилин.
Додамо також, на рахунку Пердути загалом 130 проведених ігор у формі “Ворскли”.
Як повідомляв УНН, “Ворскла” проведе дев’ять спарингів в зимове міжсезоння.