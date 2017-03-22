"Ворскла" погасила борги перед трьома екс-гравцями

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Керівники футбольного клубу “Ворскла” розпочали погашення наявної заборгованості перед футболістами, які нещодавно покинули команду. Про це інформує УНН з посиланням на прес-службу полтавчан.

Наразі стало відомо, що претензій до “ворсклян” вже не мають півзахисники Олег Голодюк (повернувся в “Карпати”) та Санжар Турсунов (виступає в катарському “Аль-Хараітіят”), а також нападник Юрій Коломоєць (“МТК” Будапешт, Угорщина).

Заборгованість перед цими колись провідними виконавцями полтавської команди погашена в повному обсязі.

“Зрозуміло, що зараз дуже і дуже складний час у всій українській економіці, і це не могло не відбитися на футбольній сфері. Я дуже вдячний керівництву „Ворскли“ за те, що вони вчинили порядно в цій ситуації, стримавши всі свої обіцянки”, — розповів С.Турсунов.

Відзначимо, що “Ворскла” посіла сьоме місце за підсумками першого етапу сезону УПЛ та продовжить виступи у другій шістці команд.

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