"Ворскла" погасила долги перед тремя экс-игроками
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Руководители футбольного клуба "Ворскла" начали погашения имеющейся задолженности перед футболистами, которые недавно покинули команду. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полтавчан.
Сейчас стало известно, что претензий к "ворсклянам" уже не имеют полузащитники Олег Голодюк (вернулся в "Карпаты") и Санжар Турсунов (выступает в катарском "Аль-Хараитият"), а также нападающий Юрий Коломоец ( "МТК" Будапешт, Венгрия) .
Задолженность перед этими некогда ведущими исполнителями полтавской команды погашена в полном объеме.
"Понятно, что сейчас очень и очень сложное время во всей украинской экономике, и это не могло не отразиться на футбольной сфере. Я очень благодарен руководству "Ворсклы" за то, что они поступили порядочно в этой ситуации, сдержав все свои обещания ", - рассказал С.Турсунов.
Отметим, что "Ворскла" заняла седьмое место по итогам первого этапа сезона УПЛ и продолжит выступления во второй шестерке команд.