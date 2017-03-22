"Ворскла" погасила долги перед тремя экс-игроками

Сейчас стало известно, что претензий к "ворсклянам" уже не имеют полузащитники Олег Голодюк (вернулся в "Карпаты") и Санжар Турсунов (выступает в катарском "Аль-Хараитият"), а также нападающий Юрий Коломоец ( "МТК" Будапешт, Венгрия) .

Задолженность перед этими некогда ведущими исполнителями полтавской команды погашена в полном объеме.

"Понятно, что сейчас очень и очень сложное время во всей украинской экономике, и это не могло не отразиться на футбольной сфере. Я очень благодарен руководству "Ворсклы" за то, что они поступили порядочно в этой ситуации, сдержав все свои обещания ", - рассказал С.Турсунов.

Отметим, что "Ворскла" заняла седьмое место по итогам первого этапа сезона УПЛ и продолжит выступления во второй шестерке команд.