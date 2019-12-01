"Ворскла" перервала серію поразок в УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Полтавська "Ворскла" здобула важку перемогу над "Колосом" в рамках поєдинку 16 туру чемпіонату України з футболу, передає кореспондент УНН.
Єдине взяття у зустрічі відбулося ближче до закінчення першої 45-хвилинки. За гру рукою у власній штрафній Черноморця арбітр призначив пенальті, яке реалізував Васін – 1:0.
Отже, Юрій Максимов здобув першу звитягу на посаді головного "біло-зелених".
Додамо, "ворскляни" перервали 5-матчеву серію поразок в УПЛ – 11 очок і остання сходинка. "Колос" залишився з 17 балами.