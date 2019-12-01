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"Ворскла" перервала серію поразок в УПЛ

"Ворскла" перервала серію поразок в УПЛ

Київ • УНН

 • 7334 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Полтавська "Ворскла" здобула важку перемогу над "Колосом" в рамках поєдинку 16 туру чемпіонату України з футболу, передає кореспондент УНН.

Єдине взяття у зустрічі відбулося ближче до закінчення першої 45-хвилинки. За гру рукою у власній штрафній Черноморця арбітр призначив пенальті, яке реалізував Васін – 1:0.

Отже, Юрій Максимов здобув першу звитягу на посаді головного "біло-зелених".

Додамо, "ворскляни" перервали 5-матчеву серію поразок в УПЛ – 11 очок і остання сходинка. "Колос" залишився з 17 балами.

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