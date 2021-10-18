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“Ворскла” обіграла “Олександрію” та повернулася до топ-3 УПЛ

“Ворскла” обіграла “Олександрію” та повернулася до топ-3 УПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Полтавська “Ворскла” обіграла в гостях “Олександрію” у протистоянні команд з верхньої частини турнірної таблиці УПЛ, передає УНН з посиланням на сайт клубу з Полтави.

Що відомо

Команда Юрія Максимова, яка змушена була догравати без свого тренера завершальну частину гри (коуч не втримався, аби не відповісти на провокацію з боку тренерського штабу господарів поля, — ред.), зуміла довести справу до загальної перемоги на стадіоні “Ніка” — 2:1.

Деталі

Завдяки дуплету бразильця Лукаса Ранжела, який забив уже втретє у двох останніх зустрічах, “біло-зелені” зуміли повернути собі чисту третю сходинку в УПЛ.

Отож, наступний домашній матч проти донецького “Шахтаря”, що відбудеться 23-го жовтня на арені ім. О. Бутовського знову буде центральним в турі.

Склади команд:

“Олександрія”: Білик, Мірошниченко, Бабогло, Дубра, Цуріков, Дришлюк, Калюжний, Ковалець (Рибалка, 23), Одарюк (Кожушко, 46), Кирюханцев (Гринь, 86), Спінеллі (Устименко, 46).

“Ворскла”: Різник, Тамм, Яворський (Кушніренко, 56), Пердута, Челядін, Тілль (Амількар, 90+3), Скляр, Кане, Пешич (Кравчук, 70), Ранжел, Степанюк.

Доповнення

“Ворскла” має 24 очки і відстає від “Шахтаря” тільки на два бали. “Олександрія” шоста (18).

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