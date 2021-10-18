“Ворскла” обіграла “Олександрію” та повернулася до топ-3 УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Полтавська “Ворскла” обіграла в гостях “Олександрію” у протистоянні команд з верхньої частини турнірної таблиці УПЛ, передає УНН з посиланням на сайт клубу з Полтави.
Що відомо
Команда Юрія Максимова, яка змушена була догравати без свого тренера завершальну частину гри (коуч не втримався, аби не відповісти на провокацію з боку тренерського штабу господарів поля, — ред.), зуміла довести справу до загальної перемоги на стадіоні “Ніка” — 2:1.
Деталі
Завдяки дуплету бразильця Лукаса Ранжела, який забив уже втретє у двох останніх зустрічах, “біло-зелені” зуміли повернути собі чисту третю сходинку в УПЛ.
Отож, наступний домашній матч проти донецького “Шахтаря”, що відбудеться 23-го жовтня на арені ім. О. Бутовського знову буде центральним в турі.
Склади команд:
“Олександрія”: Білик, Мірошниченко, Бабогло, Дубра, Цуріков, Дришлюк, Калюжний, Ковалець (Рибалка, 23), Одарюк (Кожушко, 46), Кирюханцев (Гринь, 86), Спінеллі (Устименко, 46).
“Ворскла”: Різник, Тамм, Яворський (Кушніренко, 56), Пердута, Челядін, Тілль (Амількар, 90+3), Скляр, Кане, Пешич (Кравчук, 70), Ранжел, Степанюк.
Доповнення
“Ворскла” має 24 очки і відстає від “Шахтаря” тільки на два бали. “Олександрія” шоста (18).