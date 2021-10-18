"Ворскла" обыграла "Александрию" и вернулась в топ-3 УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Полтавская "Ворскла" обыграла в гостях "Александрию" в противостоянии команд из верхней части турнирной таблицы УПЛ, передает УНН со ссылкой на сайт клуба из Полтавы.
Что известно
Команда Юрия Максимова, которая вынуждена была доигрывать без своего тренера завершающую часть игры (коуч не удержался, чтобы не ответить на провокацию со стороны тренерского штаба хозяев поля, — ред.), Сумела довести дело до общей победы на стадионе “Ника” — 2: 1.
Детали
Благодаря дуплета бразильца Лукаса Ранжела, который забил уже третий раз в двух последних встречах, “бело-зеленые” сумели вернуть себе чистую третье место в УПЛ.
Итак, следующий домашний матч против донецкого “Шахтера”, который состоится 23 октября на арене им. А. Бутовского снова будет центральным в туре.
Составы команд:
“Александрия”: Билык, Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков, Дрышлюк, Калюжный, Ковалец (Рыбалка, 23), Одарюк (Кожушко, 46), Кирюханцев (Гринь, 86), Спинелли (Устименко, 46).
“Ворскла”: Резник, Тамм, Яворский (Кушниренко, 56), Пердута, Челядин, Тилль (Амилькар, 90 + 3), Скляр, Кане, Пешич (Кравчук, 70), Ранжел, Степанюк.
Дополнение
“Ворскла” имеет 24 очка и отстает от “Шахтера” только на два балла. “Александрия” шестая (18).