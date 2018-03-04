"Ворскла" обіграла "Чорноморець" у матчі-відкритті 22 туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. У стартовій зустрічі 22 туру Української Прем’єр-ліги полтавська “Ворскла” на домашній арені приймала одного з аутсайдерів чемпіонату одеський “Чорноморець”, повідомляє кореспондент УНН.
На 17 хвилині протистояння відбулося перше взяття воріт. Простріл низом з правого флангу у виконанні Кулача увінчався голом нападника збірної України Юрія Коломойця, який зазнав пошкодження і вже через вісім хвилин був змушений покинути поле.
Ще один простріл з правого флангу наприкінці першої половини призвів до голу у ворота команди з Південної Пальміри. Кулач прострілив, а Зубейко записав до пасиву автогол. На 79 хвилині гостям вдалося нівілювати один м’яч зусиллям гвінейського оборонця Бамби, але на більше гостей не вистачило — 2:1.
Таким чином, полтавчани завершили перший етап змагань на третьому місці із 37 очками. “Чорноморець” продовжить виступи у другій групі УПЛ. Наразі “моряки” з 18 пунктами передостанні.
Зауважимо, що на стадіоні “Ворскла імені Бутковського” на цей раз були присутніми 400 глядачів.