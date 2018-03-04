"Ворскла" обіграла "Чорноморець" у матчі-відкритті 22 туру УПЛ

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 165405 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 165810 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 296885 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 208948 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 310058 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 208101 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 235373 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 253581 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 246253 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136148 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1 м/с
72 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 84683 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 96593 перегляди
В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

26 березня, 15:52 • 51844 перегляди
Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

16:19 • 42788 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

16:24 • 129780 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

16:24 • 129780 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 165406 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 296888 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 310059 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 276365 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 96593 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 84683 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 122835 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 140146 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 145537 перегляди
Актуальне
"Ворскла" обіграла "Чорноморець" у матчі-відкритті 22 туру УПЛ

"Ворскла" обіграла "Чорноморець" у матчі-відкритті 22 туру УПЛ

Київ • УНН

 • 10542 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. У стартовій зустрічі 22 туру Української Прем’єр-ліги полтавська “Ворскла” на домашній арені приймала одного з аутсайдерів чемпіонату одеський “Чорноморець”, повідомляє кореспондент УНН.

На 17 хвилині протистояння відбулося перше взяття воріт. Простріл низом з правого флангу у виконанні Кулача увінчався голом нападника збірної України Юрія Коломойця, який зазнав пошкодження і вже через вісім хвилин був змушений покинути поле.

Ще один простріл з правого флангу наприкінці першої половини призвів до голу у ворота команди з Південної Пальміри. Кулач прострілив, а Зубейко записав до пасиву автогол. На 79 хвилині гостям вдалося нівілювати один м’яч зусиллям гвінейського оборонця Бамби, але на більше гостей не вистачило — 2:1.

Таким чином, полтавчани завершили перший етап змагань на третьому місці із 37 очками. “Чорноморець” продовжить виступи у другій групі УПЛ. Наразі “моряки” з 18 пунктами передостанні.

Зауважимо, що на стадіоні “Ворскла імені Бутковського” на цей раз були присутніми 400 глядачів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.33
Bitcoin
$87,270.40
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,052.84
Ethereum
$2,010.81