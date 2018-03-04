"Ворскла" обыграла "Черноморец" в матче-открытии 22 тура УПЛ

На 17 минуте противостояния состоялось первое взятие ворот. Прострел низом с правого фланга в исполнении Кулача увенчался голом нападающего сборной Украины Юрия Коломойца, который получил повреждение и уже через восемь минут был вынужден покинуть поле.

Еще один прострел с правого фланга в конце первой половины привел к голу в ворота команды из Южной Пальмиры. Кулач прострелил, а Зубейко записал в пассив автогол. На 79 минуте гостям удалось нивелировать один мяч усилиям гвинейского защитника Бамби, но на большее гостей не хватило — 2:1.

Таким образом, полтавчане завершили первый этап соревнований на третьем месте с 37 очками. “Черноморец” продолжит выступления во второй группе УПЛ. Сейчас “моряки” с 18 пунктами предпоследние.

Заметим, что на стадионе “Ворскла имени Бутковского” на этот раз присутствовали 400 зрителей.