Ворожий обстріл Запоріжжя: за попередніми даними жертв немає
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Окупанти обстріляли Запоріжжя, ворожі ракети влучили в об’єкти інфраструктури Шевченківського району та неподалік Комунарського району. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає УНН.
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"Оновлення інформації! Ракети окупантів влучили в об’єкти інфраструктури Шевченківського району і неподалік Комунарського району. За попередніми даними жертв немає", - зазначив він.
Доповнення
Старух закликав дотримуватись правил повітряної тривоги та нерозголошення інформації.