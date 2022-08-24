Ворожий обстріл Запоріжжя: за попередніми даними жертв немає

Цитата

"Оновлення інформації! Ракети окупантів влучили в об’єкти інфраструктури Шевченківського району і неподалік Комунарського району. За попередніми даними жертв немає", - зазначив він.

Доповнення

Старух закликав дотримуватись правил повітряної тривоги та нерозголошення інформації.