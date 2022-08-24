Вражеский обстрел Запорожья: по предварительным данным жертв нет
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Оккупанты обстреляли Запорожье, вражеские ракеты попали в объекты инфраструктуры Шевченковского района и неподалеку от Коммунарского района. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает УНН.
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"Обновление информации! Ракеты оккупантов попали в объекты инфраструктуры Шевченковского района и неподалеку от Коммунарского района. По предварительным данным жертв нет", - отметил он.
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Старух призвал придерживаться правил воздушной тревоги и неразглашения информации.