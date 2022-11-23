Ворожий обстріл Києва: пошкоджено двоповерхову будівлю, загинула одна людина
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Через ворожий обстріл Києва пошкоджено двоповерхову будівлю. Одна людина загинула та одна постраждала. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, передає УНН.
Цитата
«Внаслідок влучання пошкоджено двоповерхова будівля. Одна людина загинула та одна постраждала», - йдеться в повідомленні
Доповнення
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання в об'єкт інфраструктури столиці.