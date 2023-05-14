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Ворожі кораблі: на чергуванні у морях 6 носіїв «Калібрів» із загальним залпом більше 40 ракет

Ворожі кораблі: на чергуванні у морях 6 носіїв «Калібрів» із загальним залпом більше 40 ракет

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Військово-морські сили України повідомили у про ситуацію в Чорному, Азовському та Середземному морях, де на бойовому чергуванні перебуває 6 ворожих кораблів, що несуть ракети «Калібр», пише УНН.

Деталі

За повідомленням ВМС, в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 11 ворожих кораблів, серед яких 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 18 ракет;

в Азовському морі – 2 ворожих кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет;

в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 5 ворожих кораблі, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 20 ракет.

Крім того, за добу, в інтересах рф, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 21 судно, з них 3 рухалось у напрямку протоки Босфор; до Чорного моря – 27 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

«рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря», - наголосили у ВМС.

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