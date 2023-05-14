Вражеские корабли: на дежурстве в морях 6 носителей "Калибров" с общим залпом более 40 ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Военно-морские силы Украины сообщили в о ситуации в Черном, Азовском и Средиземном морях, где на боевом дежурстве находится 6 вражеских кораблей, несущих ракеты «Калибр», пишет УНН.
Детали
По сообщению ВМС, в Черном море на боевом дежурстве находится 11 вражеских кораблей, среди которых 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 18 ракет;
в Азовском море – 2 вражеских корабля, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет;
в Средиземном море на боевом дежурстве находится до 5 вражеских корабли, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 20 ракет.
Кроме того, за сутки, в интересах рф, проход Керчь-Еникальским проливом осуществили:
в Азовское море – 21 судно, из них 3 двигалось в направлении пролива Босфор; в Черное море – 27 судов, из них 7 продолжили движение в направлении пролива Босфор.
«рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря», - отметили в ВМС.