Ворожа тактична авіація діє на сході України
Київ • УНН
Повітряні Сили Збройних Сил України повідомили про активність тактичної авіації противника у східному напрямку.
Зафіксована активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
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Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку.
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