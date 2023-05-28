Ворожа атака не спричинила нових пошкоджень в енергосистемі – Укренерго
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Нічна атака росіян безпілотниками не спричинила нових пошкоджень в енергетичній інфраструктурі магістральних мереж. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію оприлюднену Укренерго.
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«Наразі електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, але у вечірні години просимо споживати електроенергію ощадливо. Експорт, як і вчора, не здійснюється. Імпорт триватиме зі Словаччини майже весь день, однак у вечірній пік споживання його обсяг незначний», - повідомили в компанії.
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В компанії також додали, що вчора для покриття вечірнього піку споживання енергосистема України брала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії.
«Аварійна допомога не є комерційним імпортом. Це ситуативний захід швидкого реагування для балансування енергосистеми.
Причиною використання аварійної допомоги була недостатність загальної потужності українських електростанцій. Імпорт зі Словаччини здійснювався, але у вечірні години був незначним», - пояснили в Укренерго.
В Укренерго також нагадали, що в енергосистемі продовжують ремонтні роботи для усунення наслідків попередніх ворожих атак і підготовки до наступного опалювального сезону.
«Просимо ощадливо користуватися електроенергією у вечірні години, особливо з 19:00 до 22:00 включно, та переносити використання потужної техніки з вечірніх годин на ранок, день або ніч. Так ви зменшите навантаження на енергосистему у вечірній пік споживання та полегшите балансування енергосистеми», - додали у компанії.