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Вражеская атака не вызвала новых повреждений в энергосистеме - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 771120 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Ночная атака россиян беспилотниками не вызвала новых повреждений в энергетической инфраструктуре магистральных сетей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию обнародованную Укрэнерго.

Цитата

«Сейчас электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей, но в вечерние часы просим потреблять электроэнергию экономно. Экспорт, как и вчера, не осуществляется. Импорт будет продолжаться из Словакии почти весь день, однако в вечерний пик потребления его объем незначителен», - сообщили в компании.

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В компании также добавили, что вчера для покрытия вечернего пика потребления энергосистема Украины принимала аварийную помощь от энергосистемы Румынии.

«Аварийная помощь не является коммерческим импортом. Это ситуативная мера быстрого реагирования для балансировки энергосистемы. Причиной использования аварийной помощи была недостаточность общей мощности украинских электростанций. Импорт из Словакии осуществлялся, но в вечерние часы был незначительным», - пояснили в Укрэнерго.

В Укрэнерго также напомнили, что в энергосистеме продолжают ремонтные работы для устранения последствий предыдущих вражеских атак и подготовки к следующему отопительному сезону.

«Просим экономно пользоваться электроэнергией в вечерние часы, особенно с 19:00 до 22:00 включительно, и переносить использование мощной техники с вечерних часов на утро, день или ночь. Так вы уменьшите нагрузку на энергосистему в вечерний пик потребления и облегчите балансировку энергосистемы», - добавили в компании.

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