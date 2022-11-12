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Ворожа атака на Запоріжжя: після ракетного удару із будинків евакуювали 29 людей, 59 - виїхали самі

Київ • УНН

 • 299372 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Жителі одного з житлових районів міста опинилися в зоні ураження ракетою Іскандер-К, спорядженою касетним зарядом. Вибухонебезпечні елементи розсипалися серед житлового масиву. Через те, що касети можуть здетонувати у будь-який момент, проведено тимчасову евакуацію населення. Про це повідомляє ГУНП в Запорізькій області, передає УНН.

Цитата

"Сьогодні близько 16:30 у Запоріжжі пролунали два потужних вибухи. В епіцентрі ураження опинилися кілька вулиць одного з районів обласного центру. На місцях події працюють поліцейські, працівники ДСНС, УСБУ, медики та представники місцевої влади. Правоохоронці вилучають уламки розірваних ракет, документують наслідки воєнного злочину", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Наголошується, що з метою знешкодження касетних боєприпасів та забезпечення безпеки цивільного населення з житлових багатоквартирних будинків, які перебувають у зоні можливої детонації нерозірваних елементів, силами поліції та рятувальників до безпечних місць евакуйовано 29 мешканців, ще 59 виїхали самостійно.

Наразі триває розмінування території силами працівників вибухотехнічної служби ГУНП та Управління ДСНС в Запорізькій області. Працівники поліції забезпечують охорону місць події.

Інформація про пошкодження чи руйнування об’єктів інфраструктури, а також щодо загиблих чи постраждалих не надходила.

Нагадаємо 

Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко повідомив, що сьогодні ввечері російські терористи обстріляли місто Запоріжжя - випустили снаряд із ракетного комплексу "Іскандер-К". За його словами, ці касетні снаряди можуть детонувати в будь-який момент.

Українські Національні Новини

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