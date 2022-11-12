Ворожа атака на Запоріжжя: після ракетного удару із будинків евакуювали 29 людей, 59 - виїхали самі

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"Сьогодні близько 16:30 у Запоріжжі пролунали два потужних вибухи. В епіцентрі ураження опинилися кілька вулиць одного з районів обласного центру. На місцях події працюють поліцейські, працівники ДСНС, УСБУ, медики та представники місцевої влади. Правоохоронці вилучають уламки розірваних ракет, документують наслідки воєнного злочину", - йдеться в повідомленні.

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Наголошується, що з метою знешкодження касетних боєприпасів та забезпечення безпеки цивільного населення з житлових багатоквартирних будинків, які перебувають у зоні можливої детонації нерозірваних елементів, силами поліції та рятувальників до безпечних місць евакуйовано 29 мешканців, ще 59 виїхали самостійно.

Наразі триває розмінування території силами працівників вибухотехнічної служби ГУНП та Управління ДСНС в Запорізькій області. Працівники поліції забезпечують охорону місць події.

Інформація про пошкодження чи руйнування об’єктів інфраструктури, а також щодо загиблих чи постраждалих не надходила.

Нагадаємо

Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко повідомив, що сьогодні ввечері російські терористи обстріляли місто Запоріжжя - випустили снаряд із ракетного комплексу "Іскандер-К". За його словами, ці касетні снаряди можуть детонувати в будь-який момент.