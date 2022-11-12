Вражеская атака на Запорожье: после ракетного удара из домов эвакуировали 29 человек, 59 – выехали сами

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"Сегодня около 16:30 в Запорожье прогремели два мощных взрыва. В эпицентре поражения оказались несколько улиц одного из районов областного центра. На местах происшествия работают полицейские, работники ГСЧС, УСБУ, медики и представители местных властей. Правоохранители изымают обломки разорванных ракет, документируют последствия военного преступления", – говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в целях обезвреживания кассетных боеприпасов и обеспечения безопасности гражданского населения из жилых многоквартирных домов, находящихся в зоне возможной детонации неразорванных элементов, силами полиции и спасателей в безопасные места эвакуированы 29 жителей, еще 59 выехали самостоятельно.

В настоящее время продолжается разминирование территории силами работников взрывотехнической службы ГУНП и Управления ГСЧС в Запорожской области. Сотрудники полиции обеспечивают охрану мест происшествия.

Информация о повреждении или разрушении объектов инфраструктуры, а также о погибших или пострадавших не поступала.

Напомним

Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что сегодня вечером российские террористы обстреляли город Запорожье – выпустили снаряд из ракетного комплекса "Искандер-К". По его словам, эти кассетные снаряды могут детонироваться в любой момент.