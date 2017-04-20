Воротаря А.Луніна визнано найкращим молодим футболістом України у березні

Перемогу здобув 18-річний воротар "Дніпра" Андрій Лунін, який набрав 292 бали з 384. Участь в опитуванні взяли 128 респондентів - тренери клубів УПЛ, Першої та Другої ліг, експерти, журналісти, а також вболівальники, які голосували на офіційній сторінці проекту і в соціальній мережі .

А.Луніна на перше місце поставили 82 зі 128, а всього його згадали в 111 анкетах.

Головним конкурентом голкіпера виявився його одноклубник - лівий півзахисник Максим Луньов, який набрав 156 балів з 384 і потрапив в 82 анкети з 128.

Зазначається, що у топ-5 потрапили також центральний півзахисник Микола Мусолітін з "Чорноморця" і нападник Олег Кожушко з "Дніпра" (по 33 згадки в анкетах), а також герой еліт-раунду Євро-2017 складі збірної U-17 - правий півзахисник Олексій Кащук з "Шахтаря" (23 згадки в анкетах).

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