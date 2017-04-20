Вратарь А.Лунин признан лучшим молодым футболистом Украины в марте

Победу одержал 18-летний вратарь "Днепра" Андрей Лунин, который набрал 292 балла из 384. Участие в опросе приняли 128 респондентов - тренеры клубов УПЛ, Первой и Второй лиг, эксперты, журналисты, а также болельщики, которые голосовали на официальной странице проекта и в социальной сети.

А.Лунина на первое место поставили 82 из 128, а всего его вспомнили в 111 анкетах.

Главным конкурентом голкипера оказался его одноклубник - левый полузащитник Максим Лунев, который набрал 156 баллов из 384 и попал в 82 анкеты с 128.

Отмечается, что в топ-5 попали также центральный полузащитник Николай Мусолитин из "Черноморца" и нападающий Олег Кожушко из "Днепра" (по 33 упоминания в анкетах), а также герой элит-раунда Евро-2017 составе сборной U-17 - правый полузащитник Алексей Кащук из "Шахтера" (23 упоминания в анкетах).

Как сообщал УНН, Д.Гармаш стал лучшим футболистом 25 тура УПЛ.