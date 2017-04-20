Вратарь А.Лунин признан лучшим молодым футболистом Украины в марте

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 38652 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101806 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155384 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116006 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116254 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112408 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104173 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107038 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103540 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153321 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Вратарь А.Лунин признан лучшим молодым футболистом Украины в марте

Вратарь А.Лунин признан лучшим молодым футболистом Украины в марте

Киев  •  УНН

 • 11817 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Проект "Золотой Талант" подсчитал голоса участников традиционного опроса и определил лучшего футболиста марта в Украине в категории U-19, передает УНН ссылкой на сайт "Золотого таланта".

Победу одержал 18-летний вратарь "Днепра" Андрей Лунин, который набрал 292 балла из 384. Участие в опросе приняли 128 респондентов - тренеры клубов УПЛ, Первой и Второй лиг, эксперты, журналисты, а также болельщики, которые голосовали на официальной странице проекта и в социальной сети.

А.Лунина на первое место поставили 82 из 128, а всего его вспомнили в 111 анкетах.

Главным конкурентом голкипера оказался его одноклубник - левый полузащитник Максим Лунев, который набрал 156 баллов из 384 и попал в 82 анкеты с 128.

Отмечается, что в топ-5 попали также центральный полузащитник Николай Мусолитин из "Черноморца" и нападающий Олег Кожушко из "Днепра" (по 33 упоминания в анкетах), а также герой элит-раунда Евро-2017 составе сборной U-17 - правый полузащитник Алексей Кащук из "Шахтера" (23 упоминания в анкетах).

Как сообщал УНН, Д.Гармаш стал лучшим футболистом 25 тура УПЛ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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