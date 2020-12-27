Воротар Пятов оцінив нинішній рівень чемпіонату України

Голкіпер вважає, що конкуренція породжуватиме ріст гравців, і наразі чемпіонат воротарю подобається.

“Мені дуже подобається, що чемпіонат живий. У „Зорю“ прийшов тренер, який оживив команду. Вона побігла, нам дуже складно проти них було. Перший матч 4:3 був, другий — 2:1. Були живі і рівні матчі. Конкуренція породжує твоє зростання, команди, чемпіонату. Це ж тільки на руку. Чим буде більше сильних команд, тим чемпіонат буде сильніше. Раніше було 5-6 команд, коли „Чорноморець“ Григорчука був, „Ворскла“ хороша”, — наголосив Пятов.

Додамо, в 7-ми матчах нинішнього сезону в трьох турнірах Пятов пропустив 11 м’ячів.