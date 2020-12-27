Вратарь Пятов оценил нынешний уровень чемпионата Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Страж ворот донецкого "Шахтера" Андрей Пятов поделился впечатлениями о уровня чемпионата Украины по футболу, передает УНН со ссылкой "YouTube-канал" "Шахтера".
Голкипер считает, что конкуренция будет порождать рост игроков, и пока чемпионат вратарю нравится.
“Мне очень нравится, что чемпионат жив. В „Зарю“ пришел тренер, который оживил команду. Она побежала, нам очень сложно против них было. Первый матч 4:3 был, второй — 2:1. Были живые и равные матчи. Конкуренция порождает твой рост, команды, чемпионата. Это только на руку. Чем будет больше сильных команд, тем чемпионат будет сильнее. Ранее было 5-6 команд, когда „Черноморец“ Григорчука был, „Ворскла“ хорошая”, — отметил Пятов.
Добавим, в 7-ми матчах нынешнего сезона в трех турнирах Пятов пропустил 11 мячей.