Воротар Лунін потрапив до заявки "Реалу" на Лігу чемпіонів

Деталі

До заявки увійшов також голкіпер збірної України Андрій Лунін. Загалом в заявці "вершкових" чотири воротарі з урахуванням заявки "Б".

Заявка "А" "Реала" на Лігу чемпіонів:

Воротарі: Тібо Куртуа, Андрій Лунін.

Захисники: Дані Карвахаль, Едер Мілітао, Давид Алаба, Хесус Вальєхо, Начо, Марсело, Ферлан Менді.

Півзахисники: Тоні Кроос, Лука Модріч, Каземіро, Феде Вальверде, Лукас Васкес, Дані Себальос, Іско, Едуардо Камавінга.

Нападники: Еден Азар, Карім Бензема, Марко Асенсіо, Лука Йовіч, Гарет Бейл, Вінісіус Жуніор, Родріго, Маріано Діас.

Доповнення

Лунін не зміг приїхати в збірну України через коронавірус, який був у нього виявлений в кінці серпня.