Воротар Лунін потрапив до заявки "Реалу" на Лігу чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Мадридський клуб подав до УЄФА офіційну заявку перед стартом в найпрестижнішого євротурніру – Ліги чемпіонів, передає УНН з посиланням на сайт "галактікос".
Деталі
До заявки увійшов також голкіпер збірної України Андрій Лунін. Загалом в заявці "вершкових" чотири воротарі з урахуванням заявки "Б".
Заявка "А" "Реала" на Лігу чемпіонів:
Воротарі: Тібо Куртуа, Андрій Лунін.
Захисники: Дані Карвахаль, Едер Мілітао, Давид Алаба, Хесус Вальєхо, Начо, Марсело, Ферлан Менді.
Півзахисники: Тоні Кроос, Лука Модріч, Каземіро, Феде Вальверде, Лукас Васкес, Дані Себальос, Іско, Едуардо Камавінга.
Нападники: Еден Азар, Карім Бензема, Марко Асенсіо, Лука Йовіч, Гарет Бейл, Вінісіус Жуніор, Родріго, Маріано Діас.
Доповнення
Лунін не зміг приїхати в збірну України через коронавірус, який був у нього виявлений в кінці серпня.