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Воротар Коваль отримав вилучення у дебютній грі за "Депортіво"

Воротар Коваль отримав вилучення у дебютній грі за "Депортіво"

Київ • УНН

 • 16419 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Воротар київського “Динамо” Максим Коваль, який на правах оренди знаходиться в іспанському “Депортіво”, провів дебютний поєдинок у складі нового клубу, передає УНН.

Наш земляк вийшов у стартовому складі команди з Ла-Коруньї виїзного матчу 27-го туру проти “Ейбара”. На 11 хвилині “Депортіво” пропустив контратаку — відбувся простріл футболіста “Ейбара” низом, Коваль побіг на перехоплення, але не встиг до м’яча. Як наслідок гол в порожні ворота забив Такасі Інуі.

Пізніше господарі відігралися завдяки автоголу Дмітровіча. Однак на 38 хвилині Коваль отримав пряму червону картку. Наш голкіпер вибіг з власної карної зони і в підкаті збив з ніг супротивника. “Ейбар” не зумів скористатися чисельною більшістю до кінця зустрічі — 1:1.

Додамо, що після цієї зустрічі “Депортиво” залишився на передостанній позиції у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії (19 очок).

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