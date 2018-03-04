Вратарь Коваль получил удаление в дебютной игре за "Депортиво"

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 58961 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 70832 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 73754 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105984 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 99897 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104302 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111301 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Вратарь Коваль получил удаление в дебютной игре за "Депортиво"

Вратарь Коваль получил удаление в дебютной игре за "Депортиво"

Киев  •  УНН

 • 16418 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Вратарь киевского “Динамо” Максим Коваль, который на правах аренды находится в испанском “Депортиво”, провел дебютный поединок в составе нового клуба, передает УНН.

Наш земляк вышел в стартовом составе команды из Ла-Коруньи выездного матча 27-го тура против “Эйбара”. На 11 минуте “Депортиво” пропустил контратаку — состоялся прострел футболиста “Эйбара” низом, Коваль побежал на перехват, но не успел к мячу. Как следствие гол в пустые ворота забил Такаси Инуи.

Позже хозяева отыгрались благодаря автоголу Дмитровича. Однако на 38 минуте Коваль получил прямую красную карточку. Наш голкипер выбежал из своей штрафной зоны и в подкате сбил с ног противника. “Эйбар” не сумел воспользоваться численным большинством до конца встречи — 1:1.

Добавим, что после этой встречи “Депортиво” остался на предпоследней позиции в турнирной таблице чемпионата Испании (19 очков).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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