Вратарь Коваль получил удаление в дебютной игре за "Депортиво"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Вратарь киевского “Динамо” Максим Коваль, который на правах аренды находится в испанском “Депортиво”, провел дебютный поединок в составе нового клуба, передает УНН.
Наш земляк вышел в стартовом составе команды из Ла-Коруньи выездного матча 27-го тура против “Эйбара”. На 11 минуте “Депортиво” пропустил контратаку — состоялся прострел футболиста “Эйбара” низом, Коваль побежал на перехват, но не успел к мячу. Как следствие гол в пустые ворота забил Такаси Инуи.
Позже хозяева отыгрались благодаря автоголу Дмитровича. Однако на 38 минуте Коваль получил прямую красную карточку. Наш голкипер выбежал из своей штрафной зоны и в подкате сбил с ног противника. “Эйбар” не сумел воспользоваться численным большинством до конца встречи — 1:1.
Добавим, что после этой встречи “Депортиво” остался на предпоследней позиции в турнирной таблице чемпионата Испании (19 очков).