Воротар Б.Сарнавський став гравцем "Ворскли"

21-річний голкіпер заключив контракт із полтавчанами терміном в півтори роки.

Останнім клубом Б.Сарнавського була російська "Уфа" за яку футболіст виступав кілька місяців.

Відзначимо, що раніше 21-річний страж воріт захищав кольори таких клубів, як "Арсенал" Київ (2011-13) і "Шахтар" (2013-16).

Додамо також, "зелено-білі" продовжили угоду оренди з нападником київського "Динамо" Дмитром Хльобасом.

Як повідомляв УНН, троє футболістів залишили склад ФК "Зірка".