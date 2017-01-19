Воротар Б.Сарнавський став гравцем "Ворскли"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Голкіпер Богдан Сарнавський поповнив склад шостої команди Ліги Парі-Матч полтавської "Ворскли", повідомляє УНН з посиланням на прес-центр "Ворскли".
21-річний голкіпер заключив контракт із полтавчанами терміном в півтори роки.
Останнім клубом Б.Сарнавського була російська "Уфа" за яку футболіст виступав кілька місяців.
Відзначимо, що раніше 21-річний страж воріт захищав кольори таких клубів, як "Арсенал" Київ (2011-13) і "Шахтар" (2013-16).
Додамо також, "зелено-білі" продовжили угоду оренди з нападником київського "Динамо" Дмитром Хльобасом.
Як повідомляв УНН, троє футболістів залишили склад ФК "Зірка".