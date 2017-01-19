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Вратарь Б.Сарнавский стал игроком "Ворсклы"

Вратарь Б.Сарнавский стал игроком "Ворсклы"

Киев • УНН

 • 11154 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Голкипер Богдан Сарнавский пополнил состав шестой команды Лиги Пари-Матч полтавской "Ворсклы", сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр "Ворсклы".

21-летний голкипер заключил контракт с полтавчанами сроком в полтора года.

Последним клубом Б.Сарнавского была российская "Уфа" за которую футболист выступал несколько месяцев.

Отметим, что ранее 21-летний страж ворот защищал цвета таких клубов, как "Арсенал" (2011-13) и "Шахтер" (2013-16).

Добавим также, "зелено-белые" продолжили договор аренды с нападающим киевского "Динамо" Дмитрием Хлебасом.

Как сообщал УНН, трое футболистов покинули состав ФК "Звезда".

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