Вратарь Б.Сарнавский стал игроком "Ворсклы"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Голкипер Богдан Сарнавский пополнил состав шестой команды Лиги Пари-Матч полтавской "Ворсклы", сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр "Ворсклы".
21-летний голкипер заключил контракт с полтавчанами сроком в полтора года.
Последним клубом Б.Сарнавского была российская "Уфа" за которую футболист выступал несколько месяцев.
Отметим, что ранее 21-летний страж ворот защищал цвета таких клубов, как "Арсенал" (2011-13) и "Шахтер" (2013-16).
Добавим также, "зелено-белые" продолжили договор аренды с нападающим киевского "Динамо" Дмитрием Хлебасом.
Как сообщал УНН, трое футболистов покинули состав ФК "Звезда".