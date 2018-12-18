Воротар "Айнтрахта" виразив радість стосовно майбутніх ігор з "Шахтарем"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Голкіпер німецького ФК "Айнтрахт" з міста Франкфурт Кевін Трапп залишився задоволеним з приводу результатів жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи в якому його клуб зустрінеться із донецьким "Шахтарем", передає УНН з посиланням на сайт команди з Франкфурта.
“Шахтар”, безумовно, один з найважчих суперників, які у нас могли бути. У них, дійсно, хороша команда, в якій багато бразильців. Це буде непроста зустріч, але ми все одно можемо бути щасливі. Ми маємо непогану команду“, — відзначив Трапп.
Зазначимо, що перший поєдинок між “Шахтарем” і “Айнтрахтом” пройде 14 лютого на території “гірників”, у відповідь — 21 лютого в Німеччині.