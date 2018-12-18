Вратарь "Айнтрахта" выразил радость относительно будущих игр с "Шахтером"

"Шахтер", безусловно, один из самых тяжелых соперников, которые у нас могли быть. В них, действительно, хорошая команда, в которой много бразильцев. Это будет непростая встреча, но мы все равно можем быть счастливы. Мы имеем неплохую команду", - отметил Трапп.

Отметим, что первый поединок между "Шахтером" и "Айнтрахт" пройдет 14 февраля на территории "горняков", в ответ - 21 февраля в Германии.