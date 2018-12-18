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Вратарь "Айнтрахта" выразил радость относительно будущих игр с "Шахтером"

Киев • УНН

 • 8584 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Голкипер немецкого ФК "Айнтрахт" из города Франкфурт Трапп остался доволен по поводу результатов жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы в котором его клуб встретится с донецким "Шахтером", передает УНН со ссылкой на сайт команды из Франкфурта.

Вратарь "Айнтрахта" выразил радость относительно будущих игр с "Шахтером"

"Шахтер", безусловно, один из самых тяжелых соперников, которые у нас могли быть. В них, действительно, хорошая команда, в которой много бразильцев. Это будет непростая встреча, но мы все равно можем быть счастливы. Мы имеем неплохую команду", - отметил Трапп.

Отметим, что первый поединок между "Шахтером" и "Айнтрахт" пройдет 14 февраля на территории "горняков", в ответ - 21 февраля в Германии.

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