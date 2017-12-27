Воронченко: з січня 2014 року війська РФ почали пересуватися Кримом без узгодження
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Починаючи з січня 2014 року, війська Російської Федерації почали пересуватися територією АР Крим без узгодження з українською стороною. Про це сьогодні на допиті як свідка у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича в Оболонському райсуді Києва заявив командувач ВМС ЗС України Ігор Воронченко, який на той час виконував обов'язки заступника командира військ берегової оборони ВМС України, передає кореспондент УНН.
"У кінці січня (2014 року - ред.) підрозділи Чорноморського флоту взяли під посилену охорону свої військові об'єкти і почали неузгоджено пересуватися по території Автономної Республіки Крим", - сказав І.Воронченко.
Він зазначив, що надалі, коли розпочалася активна фаза окупації Криму з боку РФ, у блокуванні українських військових частин і об'єктів інфраструктури, зокрема, у Керчі, Феодосії, брали участь 810-а бригада морської піхоти ЧФ, 31-а бригада Повітряно-десантних військ РФ.
Нагадаємо, І.Воронченко заявив, що Росія почала накопичувати ресурси для окупації Криму в листопаді 2013 року.