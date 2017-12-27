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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Воронченко: з січня 2014 року війська РФ почали пересуватися Кримом без узгодження

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Починаючи з січня 2014 року, війська Російської Федерації почали пересуватися територією АР Крим без узгодження з українською стороною. Про це сьогодні на допиті як свідка у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича в Оболонському райсуді Києва заявив командувач ВМС ЗС України Ігор Воронченко, який на той час виконував обов'язки заступника командира військ берегової оборони ВМС України, передає кореспондент УНН.

Воронченко: з січня 2014 року війська РФ почали пересуватися Кримом без узгодження

"У кінці січня (2014 року - ред.) підрозділи Чорноморського флоту взяли під посилену охорону свої військові об'єкти і почали неузгоджено пересуватися по території Автономної Республіки Крим", - сказав І.Воронченко.

Він зазначив, що надалі, коли розпочалася активна фаза окупації Криму з боку РФ, у блокуванні українських військових частин і об'єктів інфраструктури, зокрема, у Керчі, Феодосії, брали участь 810-а бригада морської піхоти ЧФ, 31-а бригада Повітряно-десантних військ РФ.

Нагадаємо, І.Воронченко заявив, що Росія почала накопичувати ресурси для окупації Криму в листопаді 2013 року.

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