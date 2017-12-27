Воронченко: с января 2014 года войска РФ начали передвигаться Крымом без согласования
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Начиная с января 2014 года, войска Российской Федерации начали передвигаться по территории АР Крым без согласования с украинской стороной. Об этом сегодня на допросе в качестве свидетеля по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича в Оболонском райсуде Киева заявил командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко, который в то время исполнял обязанности заместителя командира войск береговой обороны ВМС Украины, передает корреспондент УНН.
"В конце января (2014 года - ред.) подразделения Черноморского флота взяли под усиленную охрану свои военные объекты и начали несогласованно передвигаться по территории Автономной Республики Крым", - сказал И.Воронченко.
Он отметил, что в дальнейшем, когда началась активная фаза оккупации Крыма со стороны РФ, в блокировании украинских военных частей и объектов инфраструктуры, в частности, в Керчи, Феодосии, принимали участие 810-я бригада морской пехоты ЧФ, 31-я бригада Воздушно-десантных войск РФ.
Напомним, И.Воронченко заявил, что Россия начала накапливать ресурсы для оккупации Крыма в ноябре 2013 года.