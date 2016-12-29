Ворона на кордоні з РФ вкрала паспорт в громадянина Естонії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Ворона вкрала паспорт у громадянина Естонії при оформленні документів на пункті пропуску в Ленінградській області на російській-естонському кордоні. Про це повідомляє РІА Новини з посиланням на прес-службу Північно-Західного митного управління РФ, передає УНН.
Зазначається, що інцидент стався на багатосторонньому автомобільному пункті пропуску в Івангороді (Ленінградська область), куди громадянин Естонії прибув з території Росії, щоб пройти додому.
"Почалася звична процедура митного оформлення транспортного засобу Громадянин витягнув паспорт, як раптом підлетіла ворона. ...птах вихопив документ і різко злетів вгору. Все сталося так швидко, що ніхто навіть отямитися не встиг", - йдеться в повідомленні.
Співробітники митного поста спробували допомогти громадянину Естонії, навіть залучили кінологів зі службовими собаками, однак зловити ворону не вдалося. Було складено заяву про втрату паспорта. У поліції Івангорода громадянину також дали адресу естонського консульства в Санкт-Петербурзі для отримання документів, необхідних для повернення на батьківщину.
"... чоловік повернувся додому. А через кілька днів і паспорт знайшовся. Ворона кинула його недалеко від пішохідного пункту пропуску", - повідомляють у відомстві.