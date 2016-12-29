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Ворона на границе с РФ украла паспорт у гражданина Эстонии

Ворона на границе с РФ украла паспорт у гражданина Эстонии

Киев • УНН

 • 14969 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Ворона украла паспорт у гражданина Эстонии во время оформления документов на пункте пропуска в Ленинградской области на российско-эстонской границе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления РФ, передает УНН.

Отмечается, что инцидент произошел на многостороннем автомобильном пункте пропуска в Ивангороде (Ленинградская область), куда гражданин Эстонии прибыл с территории России.

"Началась привычная процедура таможенного оформления транспортного средства Гражданин вытащил паспорт, как вдруг подлетела ворона. ...птица выхватил документ и резко взмыла вверх. Все произошло так быстро, что никто даже опомниться не успел", - говорится в сообщении.

Сотрудники таможенного поста попытались помочь гражданину Эстонии, даже привлекли кинологов с служебными собаками, однако поймать ворону не удалось. Было составлено заявление об утере паспорта. В полиции Ивангорода гражданину также дали адрес эстонского консульства в Санкт-Петербурге для получения документов, необходимых для возвращения на родину.

"...мужчина вернулся домой. А через несколько дней и паспорт нашелся. Ворона бросила его недалеко от пешеходного пункта пропуска", - сообщают в ведомстве.

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