Ворона на границе с РФ украла паспорт у гражданина Эстонии
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Ворона украла паспорт у гражданина Эстонии во время оформления документов на пункте пропуска в Ленинградской области на российско-эстонской границе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления РФ, передает УНН.
Отмечается, что инцидент произошел на многостороннем автомобильном пункте пропуска в Ивангороде (Ленинградская область), куда гражданин Эстонии прибыл с территории России.
"Началась привычная процедура таможенного оформления транспортного средства Гражданин вытащил паспорт, как вдруг подлетела ворона. ...птица выхватил документ и резко взмыла вверх. Все произошло так быстро, что никто даже опомниться не успел", - говорится в сообщении.
Сотрудники таможенного поста попытались помочь гражданину Эстонии, даже привлекли кинологов с служебными собаками, однако поймать ворону не удалось. Было составлено заявление об утере паспорта. В полиции Ивангорода гражданину также дали адрес эстонского консульства в Санкт-Петербурге для получения документов, необходимых для возвращения на родину.
"...мужчина вернулся домой. А через несколько дней и паспорт нашелся. Ворона бросила его недалеко от пешеходного пункта пропуска", - сообщают в ведомстве.