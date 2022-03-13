Ворог знову завдав ракетний удар по Чернігову – бомба влучила в багатоповерхівку
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Російські війська знову завдали авіаудар по Чернігову. Щонайменше одна людина загинула. Про це заявив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає УНН.
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«Внаслідок нічного авіаудару російська бомба влучила у багатоповерхівку по проспекту Миру. На місці працюють рятувальники. Попередньо 1 людина загинула, 2 врятовано. Інформація уточнюється», - повідомив ЧАУС.
За інформацією місцевого управління ДСНС, протягом доби зареєстровано 10 пожеж, з яких 8 ліквідовано підрозділами ДСНС. Із них 5 пожеж внаслідок обстрілів. На пожежах загинуло 3 людей.
Група піротехніків ДСНС здійснила 3 виїзди по Чернігову для розмінування та знешкодження снарядів, які не вибухнули.