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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 7296 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Ворог знову завдав ракетний удар по Чернігову – бомба влучила в багатоповерхівку

Ворог знову завдав ракетний удар по Чернігову – бомба влучила в багатоповерхівку

Київ • УНН

 • 192777 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Російські війська знову завдали авіаудар по Чернігову. Щонайменше одна людина загинула. Про це заявив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає УНН.

Цитата

«Внаслідок нічного авіаудару російська бомба влучила у багатоповерхівку по проспекту Миру. На місці працюють рятувальники. Попередньо 1 людина загинула, 2 врятовано. Інформація уточнюється», - повідомив ЧАУС.

За інформацією місцевого управління ДСНС, протягом доби зареєстровано 10 пожеж, з яких 8 ліквідовано підрозділами ДСНС. Із них 5 пожеж внаслідок обстрілів. На пожежах загинуло 3 людей.

Група піротехніків ДСНС здійснила 3 виїзди по Чернігову для розмінування та знешкодження снарядів, які не вибухнули.

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