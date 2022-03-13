Враг снова нанес ракетный удар по Чернигову - бомба попала в многоэтажку

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"В результате ночного авиаудара российская бомба попала в многоэтажку по проспекту Мира. На месте работают спасатели. Предварительно 1 человек погиб, 2 спасены. Информация уточняется", - сообщил ЧАУС.

По информации местного управления ГСЧС, в течение суток зарегистрировано 10 пожаров, из которых 8 ликвидировано подразделениями ГСЧС. Из них 5 пожаров в результате обстрелов. На пожарах погибли 3 человека.

Группа пиротехников ГСЧС осуществила 3 выезда по Чернигову для разминирования и обезвреживания снарядов, которые не взорвались.