Враг снова нанес ракетный удар по Чернигову - бомба попала в многоэтажку
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Российские войска снова нанесли авиаудар по Чернигову. По меньшей мере один человек погиб. Об этом заявил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает УНН.
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"В результате ночного авиаудара российская бомба попала в многоэтажку по проспекту Мира. На месте работают спасатели. Предварительно 1 человек погиб, 2 спасены. Информация уточняется", - сообщил ЧАУС.
По информации местного управления ГСЧС, в течение суток зарегистрировано 10 пожаров, из которых 8 ликвидировано подразделениями ГСЧС. Из них 5 пожаров в результате обстрелов. На пожарах погибли 3 человека.
Группа пиротехников ГСЧС осуществила 3 выезда по Чернигову для разминирования и обезвреживания снарядов, которые не взорвались.